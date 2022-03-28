"Еще выезд надо запретить": сеть насмешила угрозу лаврова относительно ограничений на въезд в россию

Россия собирается вводить визы для "недружественных стран".

Глава российского МИД сергей лавров пригрозил, что против граждан "недружественных" стран будут введены ограничения на въезд. Однако пользователей сети это заявление только насмешило.

Как передает агентство "Интерфакс", российские власти готовятся ввести визы для граждан определенных стран.

"Дополнительно сейчас готовят проект указа о мерах визового характера в ответ на недружественные действия ряда иностранных государств. Этот акт введет целый ряд ограничений на въезд на территорию россии", — сообщил глава российского МИД.

При этом он уточнил, что визы на въезд будут введены только для определенных категорий иностранцев, в частности:

тех, кто причастен к "совершению преступлений" против россиян за границей; к лицам, ведущим юридическое преследование россиян; тех, кто осуществляет "безосновательные решения", "нарушающие права и интересы" российских граждан и организаций.

Глава российского МИД добавил, что 15 марта уже были приняты поправки, позволяющие Кремлю вводить ограничения на граждан любого государства, хотя ранее визы предусматривались только для граждан США.

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Пользователей сети эти угрозы только насмешили. Кое-кто попросил, чтобы из россии закрыли еще и выезд, чтобы вообще всем хорошо было. Еще часть пользователей заявила, что им и бесплатно россия не нужна. А еще некоторые констатировали, что над россиянами опускается железный занавес.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Лавров "отличился" странным заявлением о Зеленском и Украине.