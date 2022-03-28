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"Ще виїзд треба заборонити": мережу насмішила погроза лаврова щодо обмежень на в'їзд у росію

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Лавров черговий раз насмішив мережу Новина оновлена 28 березня 2022, 20:21
Лавров черговий раз насмішив мережу

Росія збирається вводити візи для "недружніх країн".

Глава російського МЗС сергій лавров пригрозив, що проти громадян "недружніх" країн будуть введені обмеження на в'їзд. Однак, користувачів мережі ця заява тільки насмішила.

Як передає агенція "Інтерфакс", російська влада готується запровадити візи для громадян певних країн..

"Додатково зараз готують проєкт указу про заходи візового характеру у відповідь на недружні дії низки іноземних держав. Цей акт запровадить цілу низку обмежень на в’їзд на територію Росії", — повідомив глава російського МЗС.

При цьому він уточнив, що візи на в'їзд запровадять лише для певних категорій іноземців, зокрема:

  1. тих хто причетний до "скоєння злочинів" проти росіян закордоном;
  2. до осіб, що ведуть юридичне переслідування росіян;
  3. тих, хто здійснює "безпідставні рішення", які "порушують права й інтереси" російських громадян та організацій.

Голова російського МЗС додав, що 15 березня вже було ухвалено поправки, які дозволяють Кремлю накладати обмеження на громадян будь-якої держави, хоча раніше візи передбачалися лише для громадян США.

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Користувачів мережі ці погрози Лаврова тільки насмішили. Дехто попросив, щоб з росії закрили ще й виїзд, щоб взагалі всім добре було. Ще частина користувачів заявила, що їм і безкоштовно росія непотрібна. А ще дехто констатував, що над росіянами опускається залізна завіса.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Лавров "відзначився" дивною заявою про Зеленського та Україну.

Теги:
#Росія #Візи #МЗС Росії #Сергій Лавров #Обмеження
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