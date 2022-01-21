Лавров "відзначився" дивною заявою про Зеленського та Україну: що сказав

У Росії розкритикували Захід за позицію щодо України.

У швейцарській Женеві відбулися переговори між головами зовнішньополітичних відомств Росії та США Сергієм Лавровим та Ентоні Блінкеном, на яких, зокрема, обговорювалася і тема можливого початку вторгнення в Україну.

За підсумками розмови з російської сторони прозвучала низка звинувачень у бік як країн Заходу, так і Києва. Про це повідомляє РІА.

Зокрема Лавров заявив, що Росія нібито не претендує на зони впливу і так і не почув від американського колеги обґрунтування позиції про "російську загрозу". Варто нагадати, що це відбувається на тлі нарощування чисельності російських військ на кордоні України.

"Сумно, що дорослі люди міряються, хто крутіший, а не думають, як зробити світ безпечним", — сказав він.

Лавров знову заявив, що Росія "не загрожувала українському народу" та звинуватив Київ у "державному тероризмі". Водночас він заявив, що настав час "змусити" Україну виконувати Мінські угоди, додавши, що Захід заохочує президента Володимира Зеленського на "будь-які витівки".

Нагадаємо, у середині грудня 2021 року Росія висунула вимоги до США та НАТО щодо подальшої перспективи України щодо вступу до Альянсу.

Крім того, у них також йшлося про те, щоб вивести війська НАТО з країн Балтії та позбавити Польщу ракетної зброї.

Відповідні документи, які називають "гарантіями безпеки", вже обговорювали під час попередньої зустрічі в Женеві 10 січня. Тоді представники США заявили, що не вирішуватимуть майбутнє України без її участі.

Все це відбувається на тлі активного нарощування чисельності російських військ на кордоні України, що може свідчити про підготовку до початку повномасштабного вторгнення.

У Кремлі кажуть, що розцінюють це як "запобіжний захід", але не виключають, що у разі вступу України до НАТО "будуть прийняті контрзаходи".

Також з Росії надходила інформація про те, що російський президент Володимир Путін "набуває варіантів дій від військових радників", що, до речі, значно вплинуло на курс гривні.