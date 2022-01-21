Падіння гривні продовжиться? Аналітики озвучили курс долара на березень

Вартість гривні залежить від ситуації на східному кордоні України.

Стійке падіння національної валюти України з початку року в основному пов’язане з продовженням нарощування сил Росії біля її західного кордону.

Таку думку висловили виданню Liga.net експерти та представники банківських структур.

Вони зазначили, що гривня перейшла до падіння у середині листопада після того, як у західних ЗМІ почали активно висвітлювати тему можливої підготовки Росією вторгнення в Україну.

Старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович зазначив, що найбільший стрибок вартості долара було помічено 13 січня. Цього дня з російської сторони прозвучали заяви про те, що переговори між Москвою та НАТО не були успішними, а також, що військові радники запропонували варіанти дії російському президенту Володимиру Путіну.

Водночас опитані виданням аналітики зазначають, що економічних причин для девальвації гривні немає.

Також вони виявили обережність із прогнозами про те, яким буде курс гривні у березні, при цьому деякі з них озвучили різні цифри від 27,5 грн/$ до 29 грн/$.

Олена Белан із Dragon Capital упевнена, що якщо вдасться досягти деескалації на кордоні, то курс може повернутися до 27 гривень за долар, інакше падіння продовжиться. При цьому вона зазначає, що повторення ситуації 2014-15 років не буде.

Як повідомлялося раніше, у період із 4 по 14 січня НБУ продав валюти на 430 мільйонів доларів, що свідчить про те, що там намагаються утримати курс гривні на вищому рівні. Без його участі вартість долара в Україні могла б піднятися ще сильніше.