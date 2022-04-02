"Убитые" детские площадки и загоны для фекалий: настоящее лицо россии показали на видео

Непростые погодные условия, испорченная экология, высокий уровень преступности, отсутствие самого необходимого — так живет "великая" россия

Заброшенные детские площадки, отсутствие мусоропроводов в подъездах многоэтажек и холодильников в квартирах, люди до сих пор вынуждены жить в бараках, где нет канализации и водопровода, сливая все свои нечистоты в специальные "загоны", которые расположены прямо посреди дворов — это и есть "лицо" настоящей российской федерации. Поэтому удивляться тому, что пришедшие воевать на украинские земли захватчики, мягко говоря, шокированы тем, как живут люди в обычных украинских селах, ведь такой "роскоши" они в глаза не видели, не стоит.

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Видео, на кадрах которого четко запечатлено реальное состояние большинства российских населенных пунктов и то, как выживают там россияне, на своей странице в соцсети обнародовал Денис Ярославский.

"Просто осознайте, почему армия бомжей удивляется асфальтированным дорогам в наших селах! Почему nutella для них удивительность, а их жены просят украсть хоть что-то из вещей и ноутбук… Именно поэтому, отступая, они выносят даже ковры и блендеры. Мы привыкли, что россия — это москва и питер, а она именно такая", – говорится в тексте публикации.

Публикация Дениса Ярославского в соцсети

Ранее "Телеграф" сообщал, что оккупанты, пришедшие с войной на украинские земли, звонят близким в россию и рассказывают, что шокированы тем, что обычные украинцы живут гораздо лучше, чем российские "освободители".