Под Москвой сожгли авто сотрудников ФСБ (видео)

В последнее время участились случаи поджога автомобилей российских военных.

Под Москвой сгорели автомобили руководства центра спецопераций ФСБ.

Об этом в Facebook сообщает журналист Денис Казанский со ссылкой на источники, приближенные к украинской разведке.

В ночь со 2 на 3 апреля, сгорели автомобили, принадлежавшие сотрудникам Центра специального назначения ФСБ (воинская часть 35690, Балашиха Московской области).

Журналист отметил, что одновременно загорелись как минимум четыре автомобили и в последние дни учащаются случаи преднамеренного поджога автомобилей российских военных и чиновников.

В частности, недавно горели автомобили военнослужащих 95 бригады (Горелово, Ленинградская область) и 82 радиотехнической бригады (Вязьма, Смоленская область).

"Российские военные сообщают об угрозах физической расправы в случае, если они согласятся участвовать в войне против Украины", – написал Казанский.

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Напомним, что в россии все больше людей поддерживают агрессивную политику кровавого диктатора владимира путина насчет Украины.