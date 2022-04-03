Під Москвою спалили авто співробітників ФСБ (відео)

Останнім часом почастішали випадки підпалу автомобілів російських військових.

Під Москвою згоріли автомобілі керівництва центру спецоперацій ФСБ.

Про це у Facebook повідомляє журналіст Денис Казанський із посиланням на джерела, наближені до української розвідки.

У ніч з 2 на 3 квітня згоріли автомобілі, що належали співробітникам Центру спеціального призначення ФСБ (військова частина 35690, Балашиха Московської області).

Журналіст зазначив, що одночасно спалахнули як мінімум чотири автомобілі і в останні дні частішають випадки навмисного підпалу автомобілів російських військових та чиновників.

Зокрема, нещодавно горіли автомобілі військовослужбовців 95 бригади (Горелове, Ленінградська область) та 82 радіотехнічні бригади (Вязьма, Смоленська область).

"Російські військові повідомляють про загрози фізичної розправи у разі, якщо вони погодяться брати участь у війні проти України", – написав Казанський.

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Нагадаємо, що в Росії все більше людей підтримують агресивну політику кривавого диктатора володимира путіна щодо України.