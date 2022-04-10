Укр

В Москве задержали мужчину за протест с книгой "Война и Мир"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Россиянина задержали за одиночный протест на Красной площади Новость обновлена 10 апреля 2022, 18:09
Россиянина задержали за одиночный протест на Красной площади

Россияне все чаще выходят на пикеты против войны в Украине.

На Красной площади в Москве задержали россиянина Константина Голдмана, вышедшего на протест против войны в Украине.

Об этом в воскресенье, 10 апреля, сообщил правозащитный Telegram-канал "ОВД-Инфо".

Почему Россия проигрывает войну против Украины?

Как сообщают правозащитники, Константин Голдман вышел на Красную площадь с книгой "Война и Мир" авторства Льва Толстого. С этой книгой он встал у постамента города-героя Киева, после чего его задержали правоохранители.

Так выглядел протест россиянина против войны в Украине
Так выглядел протест россиянина против войны в Украине

Мужчину доставили в отдел полиции "Китай-город". В него уже выехал адвокат Алан Качмазов.

Какую меру пресечения российские правоохранители применят к активисту — вопрос открытый. Однако, как показывает практика, протестующих штрафуют, содержат в СИЗО и всеми возможными способами отбивают желание выражать свою позицию.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в российском Санкт-Петербурге задержали активиста Артура Дмитриева, вышедшего на пикет с листом А4 с цитатой кровавого диктатора владимира путина о войне. Слова на листе назвали дискредитирующими русскую армию.

Теги:
#Украина #Протест #Россия #Война #Красная площадь
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