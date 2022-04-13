В россии оштрафовали участников автопробега в поддержку войны против Украины

Полиция сама направила водителей по запрещенному маршруту.

В Амурской области (россия) госавтоинспекция оштрафовала участников автопробега в поддержку армии.

Как сообщает российское издание SOTA, акция состоялась еще 2 апреля в Сковородинском районе. По данным местной администрации, в нём приняло участие более 100 автомобилей с символиками Z, V, а также различных родов войск.

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10 апреля в соцсетях появилась информация, что участники получили уведомления за нарушение ПДД. Полиция выписала штрафы по 5 тысяч рублей. Водители автопробега отметили, что дорожная полиция сама направила их по запрещенному пути.

Водители нарушили ПДД прям под камерами

Участники жалуются и пытаются разобраться в ситуации:

"Мне после моей поддержки штраф в 5000 пришел, это что, тоже поддержка армии? Может, это автопробег был для получения максимальных штрафов? Кто теперь мне ответит почему нас направили именно по этому маршруту?" – пишет местная жительница.

"Все, конечно, отлично, но людям полетели штрафы по 5000 рублей за выезд с Неверской развязки прям под камерами, где перекрывали сотрудники ГИБДД дорогу и по-другому выехать возможности не представлялось. Очень хочется получить ответ на мой вопрос. Почему так? Вот нас всю дорогу вели и сопровождали сотрудники полиции", – возмущается ещё одна жительница.

Под публикацией появились также и одобряющие комментарии:

"Ну хоть кто-то заработал на одноклеточных"

"Весело там у них…"

Напомним, у организаторов автопробега в Берлине в поддержку рф, который прошел в начале апреля, начались проблемы — мероприятие осудили немецкие чиновники.