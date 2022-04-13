У росії оштрафували учасників автопробігу на підтримку війни проти України

Поліція сама направила водіїв забороненим маршрутом.

В Амурській області (росія) державтоінспекція оштрафувала учасників автопробігу на підтримку армії.

Як повідомляє російське видання SOTA, акція відбулася ще 2 квітня у Сковородинському районі. За даними місцевої адміністрації, у ньому взяло участь понад 100 автомобілів із символіками Z, V, а також різних видів військ.

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10 квітня у соцмережах з’явилася інформація, що учасники отримали повідомлення за порушення правил дорожнього руху. Поліція виписала штрафи по 5 тисяч рублів. Водії автопробігу зазначили, що дорожня поліція сама направила їх забороненим шляхом.

Водії порушили ПДР прямо під камерами

Учасники скаржаться та намагаються розібратися в ситуації:

"Мені після моєї підтримки штраф у 5000 прийшов, це що, теж підтримка армії? Може, це автопробіг був для отримання максимальних штрафів? Хто тепер мені відповість чому нас направили саме цим маршрутом?" – пише місцева мешканка.

"Все, звичайно, чудово, але людям полетіли штрафи по 5000 рублів за виїзд з Невірської розв’язки прямо під камерами, де перекривали співробітники ДІБДД дорогу і по-іншому виїхати можливості не представлялося. Дуже хочеться отримати відповідь на моє запитання. Чому так? Ось нас всю дорогу вели та супроводжували співробітники поліції", – обурюється ще одна мешканка.

Під публікацією з’явилися також і схвалюючі коментарі:

"Ну хоч хтось заробив на одноклітинних"

"Весело там у них…"

Нагадаємо, в організаторів автопробігу в Берліні на підтримку росії, який пройшов на початку квітня, почалися проблеми — захід засудили німецькі чиновники.