Рус

У росії оштрафували учасників автопробігу на підтримку війни проти України

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
Читать на русском
Автор
782
Автопробіг у росії Новина оновлена 13 квітня 2022, 07:22
Автопробіг у росії

Поліція сама направила водіїв забороненим маршрутом.

В Амурській області (росія) державтоінспекція оштрафувала учасників автопробігу на підтримку армії.

Як повідомляє російське видання SOTA, акція відбулася ще 2 квітня у Сковородинському районі. За даними місцевої адміністрації, у ньому взяло участь понад 100 автомобілів із символіками Z, V, а також різних видів військ.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

10 квітня у соцмережах з’явилася інформація, що учасники отримали повідомлення за порушення правил дорожнього руху. Поліція виписала штрафи по 5 тисяч рублів. Водії автопробігу зазначили, що дорожня поліція сама направила їх забороненим шляхом.

Водії порушили ПДР прямо під камерами
Водії порушили ПДР прямо під камерами

Учасники скаржаться та намагаються розібратися в ситуації:

"Мені після моєї підтримки штраф у 5000 прийшов, це що, теж підтримка армії? Може, це автопробіг був для отримання максимальних штрафів? Хто тепер мені відповість чому нас направили саме цим маршрутом?" – пише місцева мешканка.

"Все, звичайно, чудово, але людям полетіли штрафи по 5000 рублів за виїзд з Невірської розв’язки прямо під камерами, де перекривали співробітники ДІБДД дорогу і по-іншому виїхати можливості не представлялося. Дуже хочеться отримати відповідь на моє запитання. Чому так? Ось нас всю дорогу вели та супроводжували співробітники поліції", – обурюється ще одна мешканка.

Під публікацією з’явилися також і схвалюючі коментарі:

"Ну хоч хтось заробив на одноклітинних"

"Весело там у них…"

Нагадаємо, в організаторів автопробігу в Берліні на підтримку росії, який пройшов на початку квітня, почалися проблеми — захід засудили німецькі чиновники.

Теги:
#Росія
Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії збираються до Києва
Політика
Відразу чотири європейські президенти їдуть до Києва на зустріч до Зеленського: перше фото
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії збираються до Києва
Відразу чотири європейські президенти їдуть до Києва на зустріч до Зеленського: перше фото
Дата публікації
Категорія
Українські захисники регулярно знищують російську техніку
Вороги посилюють оборону Херсона та захопили частину порту Маріуполя: свіжі карти боїв в Україні
Дата публікації
Категорія
Росіяни мають невелику перевагу, але українці готові дати відсіч
Не шкодують "м’яса": генерал пояснив, що може загальмувати наступ росіян на Донбасі
Дата публікації
Категорія
Не всім вимушеним переселенцям вдасться отримати гроші із бюджету
Хто може отримати допомогу від держави під час війни і що для цього потрібно
Дата публікації
Категорія
Головні новини України за 13 квітня
Війна – день 49: в Україні затримали Медведчука, США та Німеччина обіцяють зброю, а путін гне свою лінію