Илон Маск, не завидуй: фото "технологичного" совещания путина вызвало шквал насмешек в сети

Снимок кабинета российского диктатора насмешил сеть

Российский кровавый диктатор владимир путин провел очередное совещание с российскими чиновниками и в СМИ попали снимки его кабинета, а также "высоких технологий", которые в нем присутствуют.

На "не имеющие аналогов" устройства обратил внимание журналист Михаил Ткач в своем Фейсбук.

В частности, он обратил внимание на устройство, которое заметно в углу одного из фото.

"Модем?", — спросил Ткач.

Пользователи сети не стали стоять в стороне и подбросили своих идей о том, что же за устройство находится на столе у путина, а другие пользователи обратили внимание и на другие технологические ноу-хау.

Также Ткач обратил внимание на странные тумблеры на столе диктатора.

"Как тебе такое, Илон Маск?!", — написал он.

В сети уже начали предполагать, что это тот самый газовый вентиль в ЕС или же "регулятор длины стола".

Как сообщалось ранее, путин в очередной раз назвал новую причину по которой российские войска вторглись в Украину. По его словам, это все было сделано якобы для того, чтобы "защитить народ Донбасса", у которого за восемь лет ухудшилось качество жизни.