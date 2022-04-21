Укр

Илон Маск, не завидуй: фото "технологичного" совещания путина вызвало шквал насмешек в сети

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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владимир путин Новость обновлена 21 апреля 2022, 00:48
владимир путин

Снимок кабинета российского диктатора насмешил сеть

Российский кровавый диктатор владимир путин провел очередное совещание с российскими чиновниками и в СМИ попали снимки его кабинета, а также "высоких технологий", которые в нем присутствуют.

На "не имеющие аналогов" устройства обратил внимание журналист Михаил Ткач в своем Фейсбук.

В частности, он обратил внимание на устройство, которое заметно в углу одного из фото.

"Модем?", — спросил Ткач.

Пользователи сети не стали стоять в стороне и подбросили своих идей о том, что же за устройство находится на столе у путина, а другие пользователи обратили внимание и на другие технологические ноу-хау.

Также Ткач обратил внимание на странные тумблеры на столе диктатора.

"Как тебе такое, Илон Маск?!", — написал он.

В сети уже начали предполагать, что это тот самый газовый вентиль в ЕС или же "регулятор длины стола".

Как сообщалось ранее, путин в очередной раз назвал новую причину по которой российские войска вторглись в Украину. По его словам, это все было сделано якобы для того, чтобы "защитить народ Донбасса", у которого за восемь лет ухудшилось качество жизни.

Теги:
#Россия #Владимир Путин
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