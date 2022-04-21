Ілон Маск, не заздри: фото "технологічної" наради путіна викликало шквал глузувань у мережі

Знімок кабінету російського диктатора насмішив мережу

Російський кривавий диктатор володимир путін провів чергову нараду з російськими чиновниками і в ЗМІ потрапили знімки його кабінету, а також "високих технологій", які в ньому присутні.

На пристрої, що "не мають аналогів", звернув увагу журналіст Михайло Ткач у своєму Фейсбуку.

Зокрема, він звернув увагу на пристрій, який помітний у розі одного з фото.

"Модем?", — Запитав Ткач.

Користувачі мережі не стали стояти осторонь і підкинули своїх ідей про те, що за пристрій знаходиться на столі біля путіна, а інші користувачі звернули увагу і на інші технологічні ноу-хау.

Також Ткач звернув увагу на дивні тумблери на столі диктатора.

"Як тобі таке, Ілон Маск?!", — Написав він.

У мережі вже почали припускати, що це той самий газовий вентиль в ЄС або "регулятор довжини столу".

Як повідомлялося раніше, путін вкотре назвав нову причину через яку російські війська вторглися в Україну. За його словами, все це було зроблено нібито для того, щоб "захистити народ Донбасу", у якого за вісім років погіршилася якість життя.