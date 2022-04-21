Бизнес с чекистом и газовые миллионы – российский бизнес охватила череда странных «семейных» самоубийств

Минимум один из погибших бизнесменов имел дело с российскими чекистами

Всего за 3 дня, в Испании и Москве, загадочно погибли сразу два российских бизнесмена, некогда имевшие отношение к газовому бизнесу.

Первым из них стал бывший вице-президент "Газпромбанка" Владислав Аваев, а 21 апреля стало известно, что мертвым был найден бывший главный бухгалтер АО "Новатэк" — крупнейшего частного газодобытчика в России Сергей Протосеня. В обоих случаях помимо бизнесменов погибли их родные – жены и дочери, причем полиция склоняется к версии, что именно Аваев и Протосеня убили членов своей семьи после чего покончили с собой.

"Телеграф" обнаружил массу интересного в биографии одного из погибших бизнесменов.

Владислав Аваев – от управделами до бизнеса с чекистами

По данным российских СМИ, 51-летний Владислав Аваев родился в семье педагога и военного, причем отец был учредителем частного охранного предприятия. Сам будущий бизнесмен также закончил некий военный вуз, служил в армии, а в конце 90-х начал работать в системе эксплуатации здания Госдумы.

Данный факт навевает мысли о неких связях Аваева, либо о работе его в спецслужбах, в конце концов отвечать за сохранность парламента людей с улицы уж точно не берут.

Позднее Владислав Аваев перешел на работу в Управление делами правительства РФ и даже получил нагрудный знак "Почетный работник транспорта России" как заместитель директора одного из департаментов управделами.

В 2012 году Аваев с госслужбы уволился и что делал дальше – неизвестно, а в 2016 году он уже был вице-президентом "Газпромбанка", принадлежащего государственному же концерну "Газпром".

Впрочем, уже в феврале 2017 года Владислав Аваев стал владельцем 50% ООО "Карбоникс", зарегистрированной в Санкт-Петербурге и занимающейся строительством.

Впрочем, более интересно другое ООО "Карбоникс", зарегистрированное в 2020 году в Калининграде и занимающееся развитием углеродных технологий. Под этим выражением прячется разработка медицинских имплантов на основе углерода.

Любопытно, что по данным российских СМИ, партнером Аваева в этом бизнесе является некая Анастасия Карнеева, владеющая 10% фирмы (у самого Аваева – 78%) и которая является дочерью Николая Волобуева, заместителя госпредприятия "Ростех".

Любопытно, что сам Волобуев – чекист, отдавший службе в кгб, а затем ФСБ 39 лет своей жизни – с 1975 по 2004-й годы.

Официальной задачей "Ростеха" является разработка и помощь в выпуске высокотехнологической промышленной продукции, а что может быть более технологичным чем углеродные технологии того же ООО "Карбоникс"? И это явно не может не интересовать потомственного чекиста Волобуева.

Правда следствие в России это направление связей покойного Владислава Аваева рассматривать явно не спешит.

Главбух на 400 миллионов долларов

На этом фоне фигура Сергея Протосени, 21 апреля по версии испанской полиции убившего свою семью, выглядит менее интригующе.

При этом информации о его биографии в открытом доступе крайне мало, известно, что родился он в 1966 году, а 1991 году окончил Московский инженерно-строительный институт им. Куйбышева по специальности "инженер-экономист".

В 1995 году Протосеня стал заместителем директора ОАО СНП "НОВА", а в 1997 году стал руководителем финансовой службы ОАО НК "Таркосаленефтегаз", компании, из которой позднее выросло АО "Новатэк" — крупнейшая частная газодобывающая компания РФ.

В 2002 году Сергея Протосеня стал главным бухгалтером и акционером "Новатэка", так что уже в 2011 году российские СМИ исчисляли его состояние примерно в 440 миллионов долларов.

В 2015 году Сергей Протосеня ушел из "Новатэка" и последние годы, по данным СМИ, вместе с семьей жил во Франции, занимался ли он каким-то бизнесом – неизвестно.

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