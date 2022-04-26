В россии мужчина расстрелял детей в детсаду: подробности

Некоторые матери уже прибежали забирать своих детей

В Ульяновской области рф во вторник, 26 апреля, произошел трагичный инцидент в детскому саду. Житель поселка Вешкайма открыл в местном дошкольном заведении стрельбу, в результате которой погибло четверо людей, включая самого стрелка. Есть жертвы и среди детей.

Новость сообщают росСМИ, передает "Телеграф".

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Известно, что инцидент зарегистрирован на территории поселка Вешкайма. Он расположен неподалеку города Ульяновск.

Вешкайма на карте

Сообщается, что мужчине удалось войти в детсад "Рябинка" с парадной двери. При этом он толкнул сотрудницу, которая занималась уборкой крыльца — женщина осталась жива, но получила небольшие травмы.

Мамы уже пришли забирать своих детей

На втором этаже учебного заведения стрелок поднял курок своего ружья "Иж-27" и открыл огонь. Убиты одна из нянечек, двое детей и сам стрелок, который покончил с собой после расправы над малышами. Также известно про еще одну раненную во время стрельбы сотрудницу детсада.

По информации Telegram-канала "Baza" стрелка зовут Александр Дронин, ему исполнилось 68 лет. Такое предположение сделали полицейские, т.к. ружье, из которого стреляли, зарегистрированы на этого гражданина. Причина, по которой он решил устроить кровавую трагедию в детсаде, неизвестна.

Следует отметить, что в россии часто фиксируются случаи стрельбы по своим же согражданам. Более того — есть такое и непосредственно в армии. Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Белгородской области пьяный прапорщик открыл огонь из табельного оружия, убив минимум одного подчиненного.