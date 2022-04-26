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В росії чоловік розстріляв дітей у дитсадку: подробиці

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Як знаряддя вбивства стрілець використовував рушницю Новина оновлена 26 квітня 2022, 13:31
Як знаряддя вбивства стрілець використовував рушницю

Деякі матері вже прибігли забирати своїх дітей

У Ульянівській області рф у вівторок, 26 квітня, стався трагічний інцидент у дитячому садку. Житель селища Вешкайма відкрив у місцевому дошкільному закладі стрілянину, внаслідок якої загинуло четверо людей, включаючи самого стрільця. Є жертви серед дітей.

Новину повідомляють росЗМІ, передає "Телеграф".

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Відомо, що інцидент зареєстровано на території селища Вешкайма. Воно знаходиться неподалік від міста Ульяновськ.

Вешкайма на карті
Вешкайма на карті

Повідомляється, що чоловікові вдалося увійти до дитсадка "Рябинка" з парадних дверей. При цьому він штовхнув співробітницю, яка займалася збиранням ганку — жінка залишилася живою, але отримала невеликі травми.

Мами вже прийшли забирати своїх дітей
Мами вже прийшли забирати своїх дітей

На другому поверсі навчального закладу стрілець звів курок своєї рушниці "Іж-27" та відкрив вогонь. Вбиті одна із нянечок, двоє дітей і сам стрілець, який наклав на себе руки після розправи над малюками. Також відомо про ще одну поранену під час стрілянини співробітницю дитсадка.

За інформацією Telegram-каналу "Baza", стрілка звуть Олександр Дронін, йому виповнилося 68 років. Таке припущення зробили поліцейські, адже рушницю, з якої стріляли, зареєстровано на цього громадянина. Причина, через яку він вирішив влаштувати криваву трагедію в дитсадку, невідома.

Слід зазначити, що у росії часто фіксуються випадки стрілянини за своїми ж співгромадянами. Більше того, є таке і безпосередньо в армії. Раніше "Телеграф" розповідав, що у Білгородській області п’яний прапорщик відкрив вогонь із табельної зброї, вбивши мінімум одного підлеглого.

Теги:
#Росія #Ульяновська область #Стрільба #Загиблі #Дитячий садок
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