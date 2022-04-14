Почали самоліквідацію? Під Білгородом п’яний прапорщик обстріляв товаришів по службі

Одну з жертв стрілянини врятувати не вдалося

У Білгородській області, де нещодавно помітили колону окупантів, російські військовослужбовці взялися за старе — розстріл товаришів по службі в стані алкогольного сп’яніння. Свіжий випадок зареєстрували в селі Хотмизьк неподалік кордону з Україною, де через витівку п’яного прапорщика постраждало двоє людей.

Інформацію передає Telegram-канал "ASTRA", який ведуть російські журналісти, які потрапили в немилість до влади.

Чому росії не виграти війну проти України?

Згідно з наявними даними, стрілянину було відкрито 12 квітня старшим прапорщиком Олександром Живатченком, який є службовцем військової частини №91701. Журналісти зазначають, що він був п’яний, але причин, через які він вирішив влаштувати криваві розірки серед товаришів по службі, не називають.

Вогонь було відкрито з табельної зброї, якою виявився пістолет Макарова.

Пістолет Макарова

Внаслідок стрілянини двоє солдатів отримали поранення. 24-річного єфрейтора Микиту Фролова врятувати не вдалося, 21-річний єфрейтор Іван Конопльов зміг вижити.

Яке покарання світить стрілку, поки що невідомо.

Нагадаємо, що село Хотмижськ, де стався інцидент, знаходиться у Білгородській області, що межує з Україною.

Хотмижськ на карті

Зазначимо, що на думку зарубіжних військових експертів у Білгородській та інших областях Росії почався прихований призов військовослужбовців, яких хочуть кинути на війну в Україні. Насамперед звертають увагу на мешканців найбідніших регіонів, щоб мотивувати їхню можливість мародерити будинки українців.

Також у Білгороді люди почали вступати до "народних дружин", боячись того, що на них нібито можуть напасти ЗСУ. Втім, судячи з любові російських військовослужбовців до п’яної стрільби, чекати на небезпеку слід з іншого боку.