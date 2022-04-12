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У росіян паніка: у місті поруч з Україною вже збирають "народні дружини"

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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У Білгородській області, що межує з Україною, оголосили терористичну загрозу
У Білгородській області, що межує з Україною, оголосили терористичну загрозу

Протяжність кордону між Україною та Білгородською областю Росії становить близько 500 км.

У Білгородській області, де невідомі пошкодили залізничні колії, збільшать кількість добровільних народних дружин.

"В обов’язки дружинника входить патрулювання вулиць у вечірній та нічний час, а також допомога поліції у забезпеченні правопорядку", — передають росЗМІ.

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У дружинники візьмуть усіх повнолітніх громадян без медичних протипоказань та судимості.

Нагадаємо, що в росії поширюється інформація про можливий початок партизанської війни. Напередодні у трьох областях рф, що межують з Україною, а це Білгородська, Брянська та Курська, запровадили жовтий (підвищений) рівень терористичної небезпеки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після пожежі, що виникла на білгородській нафтобазі після авіаудару, в росії порушили кримінальну справу проти Збройних сил України. У свою чергу військові аналітики заявляють, що після провокації в Білгороді кривавий диктатор володимир путін почав прихований призов.

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#Україна #Білгород
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