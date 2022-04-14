Начали самоликвидацию? Под Белгородом пьяный прапорщик обстрелял сослуживцев
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Одну из жертв стрельбы спасти не удалось
В Белгородской области, где недавно заметили колонну оккупантов, российские военнослужащие снова принялись за старое — расстрел сослуживцев в состоянии алкогольного опьянения. Свежий случай зарегистрировали в селе Хотмыжск неподалеку границы с Украиной, где после выходки пьяного прапорщика пострадало двое людей.
Информацию передает Telegram-канал "ASTRA", который ведут российские журналисты, попавшие в немилость к властям.
Почему россии не выиграть войну против Украины?
Согласно имеющимся данным, стрельба была открыта 12 апреля старшим прапорщиком Александром Живатченком, который является служащим воинской части №91701. Журналисты отмечают, что он был пьян, но причины, по которой он решил устроить кровавые разборки среди сослуживцев, не называют.
Огонь был открыт из табельного оружия, которым оказался пистолет Макарова.
В результате стрельбы двое солдат получили ранения. 24-летнего ефрейтора Никиту Фролова спасти не удалось, 21-летний ефрейтор Иван Коноплев смог выжить.
Какое наказание светит стрелку, пока неизвестно.
Напомним, что село Хотмыжск, где произошел инцидент, находится в Белгородской области, что рядом с Украиной.
Отметим, что по мнению зарубежных военных экспертов в Белгородской и других областях рф начался скрытый призыв военнослужащих, которых хотят бросить на войну в Украине. Прежде всего обращают внимания на жителей наиболее бедных регионов, чтобы мотивировать их возможность мародерить дома украинцев.
Также в Белгороде люди начали вступать в "народные дружины", боясь того, что на них якобы могут напасть ВСУ. Впрочем, судя по любви российских военнослужащих к пьяной стрельбе, ждать опасности следует с другой стороны.