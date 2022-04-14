Укр

Начали самоликвидацию? Под Белгородом пьяный прапорщик обстрелял сослуживцев

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Российские военные снова переусердствуют с алкоголем Новость обновлена 14 апреля 2022, 07:34
Российские военные снова переусердствуют с алкоголем

Одну из жертв стрельбы спасти не удалось

В Белгородской области, где недавно заметили колонну оккупантов, российские военнослужащие снова принялись за старое — расстрел сослуживцев в состоянии алкогольного опьянения. Свежий случай зарегистрировали в селе Хотмыжск неподалеку границы с Украиной, где после выходки пьяного прапорщика пострадало двое людей.

Информацию передает Telegram-канал "ASTRA", который ведут российские журналисты, попавшие в немилость к властям.

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Согласно имеющимся данным, стрельба была открыта 12 апреля старшим прапорщиком Александром Живатченком, который является служащим воинской части №91701. Журналисты отмечают, что он был пьян, но причины, по которой он решил устроить кровавые разборки среди сослуживцев, не называют.

Огонь был открыт из табельного оружия, которым оказался пистолет Макарова.

Пистолет Макарова
Пистолет Макарова

В результате стрельбы двое солдат получили ранения. 24-летнего ефрейтора Никиту Фролова спасти не удалось, 21-летний ефрейтор Иван Коноплев смог выжить.

Какое наказание светит стрелку, пока неизвестно.

Напомним, что село Хотмыжск, где произошел инцидент, находится в Белгородской области, что рядом с Украиной.

Хотмыжск на карте
Хотмыжск на карте

Отметим, что по мнению зарубежных военных экспертов в Белгородской и других областях рф начался скрытый призыв военнослужащих, которых хотят бросить на войну в Украине. Прежде всего обращают внимания на жителей наиболее бедных регионов, чтобы мотивировать их возможность мародерить дома украинцев.

Также в Белгороде люди начали вступать в "народные дружины", боясь того, что на них якобы могут напасть ВСУ. Впрочем, судя по любви российских военнослужащих к пьяной стрельбе, ждать опасности следует с другой стороны.

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#Россия #Белгород #Война #Стрельба #Белгородская область #Армия РФ
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