Укр

У россиян паника: в городе рядом с Украиной уже собирают "народные дружины"

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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В Белгородской области, граничащей с Украиной, объявили террористическую угрозу Новость обновлена 12 апреля 2022, 15:18
В Белгородской области, граничащей с Украиной, объявили террористическую угрозу

Протяженность границы между Украиной и Белгородской областью рф составляет около 500 км

В Белгородской области, где неизвестные повредили ж/д пути, увеличат количество добровольных народных дружин.

"В обязанности дружинника входит патрулирование улиц в вечернее и ночное время, а также помощь полиции в обеспечении правопорядка", — передают росСМИ.

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В дружинники возьмут всех совершеннолетних граждан без медицинских противопоказаний и судимости.

Напомним, что в россии распространяется информация о возможном начале партизанской войны. Накануне в трех областях рф, граничащих с Украиной, а это Белгородская, Брянская и Курская, ввели желтый (повышенный) уровень террористической опасности.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после пожара, возникшего на белгородской нефтебазе после авиаудара, в рф возбудили уголовное дело против Вооруженных сил Украины. В свою очередь военные аналитики заявляют, что после провокации в Белгороде кровавый диктатор владимир путин начал скрытый призыв.

Теги:
#Украина #Белгород
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