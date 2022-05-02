Укр

В россии взорвался завод, производящий заряды для "градов" и "смерчей": в сети показали эффектное видео

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Масштабный пожар на одном из российских заводов Новость обновлена 02 мая 2022, 16:47
Масштабный пожар на одном из российских заводов

Три человека получили травмы, двое из них — смертельные

В Перми произошел взрыв на пороховом заводе, который производит заряды реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч" и комплексов ПВО. Предварительно два человека получили смертельные повреждения.

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Соответствующую информацию в понедельник, 2 мая, обнародовал глава общественного движения "Караул" Игорь Зинкевич, ссылаясь на росСМИ.

Взрыв на одном из российских заводов

Согласно сведениям, которые обнародовало распрос "Комсомольская правда", в здании по производству пластмасс возник масштабный пожар. В цехе занялись упаковки со спецпродуктами. Пламя полностью охватило крышу здания и опрокинулось на территорию вокруг завода.

Общая площадь пожара составляет около 530 квадратных метров.

Кроме того, сообщается, что в результате чрезвычайного происшествия погибли две женщины 1963 и 1979 годов рождения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что несколькими днями ранее в российском Белгороде жители раз услышали мощные взрывы. На одном из военных складов взорвались боеприпасы.

Теги:
#Пожар #Россия #Пермь #Пороховой завод
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