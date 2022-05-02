У росії вибухнув завод, який виготовляє заряди для "градів" та "смерчів": у мережі показали ефектне відео

Троє людей отримали травми, двоє з них — смертельні

У Пермі стався вибух на пороховому заводі, який виготовляє заряди до реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч" та комплексів ППО. Попередньо двоє людей зазнали смертельних ушкоджень.

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Відповідну інформацію у понеділок, 2 травня, оприлюднив голова громадського руху "Варта" Ігор Зінкевич, посилаючись на росЗМІ.

Вибух на одному з російських заводів

Згідно з відомостями, які оприлюднило росвидання "Комсомольська правда", у будівлі з виробництва пластмас виникла масштабна пожежа. У цеху зайнялися пакування зі спецпродуктами. Полум'я повністю охопило дах будівлі та перекинулося на територію навколо заводу.

Загальна площа пожежі становить близько 530 квадратних метрів.

Окрім того, повідомляється, що в результаті надзвичайної події загинули дві жінки 1963 та 1979 років народження.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кількома днями раніше у російському Білгороді жителі вкотре почули потужні вибухи. На одному з військовий складів вибухнули боєприпаси.