путинский сенатор заявил в Херсоне, что "россия здесь навсегда"

По его словам, официальный статус области в дальнейшем будут якобы определять жители

Секретарь генерального совета "единой россии" андрей турчак приехал во временно оккупированный Херсон и заявил, что "россия пришла в регион навсегда".

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Об этом он сказал, общаясь с представителями СМИ, сообщают "РИА Новости".

"Хотел еще раз, обращаясь к жителям Херсонской области, сказать, что россия здесь навсегда. В этом не должно быть никаких сомнений. Никакого возвращения в прошлое не будет. Мы будем жить вместе, развивать эту богатую область, богатую историческим наследием, богатую своими людьми, которые здесь проживают", — рассказал свое видение дальнейшей судьбы оккупированной области турчак.

Кроме того, он посоветовал не "забегать вперед" с вопросами официального статуса временно оккупированного региона, подчеркнув, что его якобы "в любом случае будут определять жители".

Напоследок турчак добавил, что сейчас первоочередной задачей так называемой "новой власти" является оказание помощи населению и обеспечение "нормальной подготовки к зиме".

"россия здесь навсегда" — заявление Турчака опубликовано прокремлевскими

Ранее "Телеграф" сообщал, что на 61 день войны в Украине оккупационные войска захватили помещение Херсонского городского совета, после чего сняли с административного здания украинский флаг и повесили кровавый российский триколор.