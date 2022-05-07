"Сорвали тактическую операцию": сразу три сотни оккупантов сбежали с поля боя

В россии солдат обвинили в дезертирстве

В россии прокуратура открыла дело после того, как сразу почти три сотни солдат отказались выполнять приказы руководства и ушли с поля боя, чем сорвали "тактическую операцию".

Об этом говорится в материалах следствия прокуратуры Ненецкого автономного округа.

"295 военнослужащих отказались выполнять приказ командира, самовольно покинули поле боя, в результате чего была сорвана тактическая операция", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по этому факту было открыто дело по статье о дезертирстве.

На это отреагировал военный эксперт и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин, который подчеркнул, что ненцы в этой ситуации поступили правильно.

"Незачем умирать за глупые прихоти и приказы русских царей и их подпевал. Желаю и другим народам поступать точно также. Украинцы не вторгались, ни в Ненецкий автономный округ, ни в Республику Бурятию, ни в Республику Дагестан, ни в Республику Тыву, ни в другие", — написал он в своем телеграм-канале.

Как сообщалось ранее, Украина смогла эвакуировать всех женщин, детей и пожилых людей из территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.