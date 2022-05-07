"Зірвали тактичну операцію": одразу три сотні окупантів втекли з поля бою

У росії солдатів звинуватили у дезертирстві

У росії прокуратура відкрила справу після того, як одразу майже три сотні солдатів відмовилися виконувати накази керівництва та пішли з поля бою, чим зірвали "тактичну операцію".

Про це йдеться у матеріалах слідства прокуратури Ненецького автономного округу.

"295 військовослужбовців відмовилися виконувати наказ командира, самовільно покинули поле бою, внаслідок чого було зірвано тактичну операцію", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за цим фактом було відкрито справу за статтею про дезертирство.

На це відреагував військовий експерт та офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін, який наголосив, що ненці в цій ситуації вчинили правильно.

"Нема чого вмирати за дурні забаганки і накази російських царів та їх підспівував. Бажаю та іншим народам поступати так само. Українці не вторгалися, ні в Ненецький автономний округ, ні в Республіку Бурятію, ні в Республіку Дагестан, ні в Республіку Тиву, ні в інші ", — написав він у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося раніше, Україна змогла евакуювати всіх жінок, дітей та людей похилого віку з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі.