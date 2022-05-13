"Гопники во власти — горе в стране": лавров нахамил журналисту (видео)

Пользователи сети из лаврова только посмеялись

Глава российского МИД сергей лавров в очередной раз отметился хамским поведением в отношении журналиста. На просьбу об интервью политик в прямом смысле отправил представителя СМИ "поговорить с павлинами".

Об этом в пятницу, 13 мая, сообщает "Настоящее Время".

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Инцидент произошел в Душанбе (Столица Таджикистана), где проходит заседание Совета министров иностранных дел СНГ. На встречу съехались представители Таджикистана, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Беларуси, россии, Узбекистана и Туркменистана.

Конечно, на пресс-конференцию по завершению встречи аккредитовали далеко не всех желающих журналистов, а потому некоторые из них попытались поговорить с представителем россии по ее завершению.

Так, журналист издания "Новое время" хотел задать сергею лаврову вопрос и попросил его об этом, на что получил ответ: "С павлинами поговори!".

Стоит отметить, что пользователи сети хамству лаврова не удивились, а наоборот посмеялись над ним. Российского министра сравнили с лошадью, петухом и даже свиньей. Некоторые написали, что он сошел с ума.

Напомним, что в начале мая из-за своих заявлений лавров попал в серьезный скандал, ведь публично сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером.

А во время еще одного выступления российский министр выразил свое восхищение нацистской Германией.