"Гопники у владі - горе в країні": лавров нахамив журналісту (відео)

Користувачі мережі з лаврова тільки посміялися

Голова російського МЗС сергій лавров черговий раз відзначився хамською поведінкою щодо журналіста. На прохання про інтерв'ю — політик у прямому сенсі відправив представника ЗМІ "поговорити з павичами".

Про це у п'ятницю, 13 травня, повідомляє "Настоящее Время".

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Зазначається, що інцидент стався у Душанбе (Столиця Таджикистану), де проходить засідання Ради міністрів закордонних справ СНД. На зустріч з'їхалися представники Таджикистану, Азербайджану, Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Білорусі, росії, Узбекистану та Туркменістану.

Звісно, що на пресконференцію по завершенню зустрічі акредитували далеко не всіх охочих журналістів, а тому деякі з них спробувати поговорити з представником росії по її завершенню.

Так, журналіст видання "Новое время" хотів поставити сергію лаврову запитання і попросив його про це, на що отримав відповідь: "З павичами поговори!".

Варто зазначити, що користувачі мережі хамству лаврова не здивувалися, а навпаки посміялися з нього. Російського міністра порівняли з конякою, півнем та навіть свинею. Дехто написав, що він геть з розуму зійшов.

Нагадаємо, що на початку травня через свої заяви лавров встряв у серйозний скандал, адже публічно порівняв президента України Володимира Зеленського з Адольфом Гітлером.

А під час ще одного виступу російський міністр висловив своє захоплення нацистською Німеччиною.