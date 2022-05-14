Роспропаганда перегнула с образом нового "героя" и вызвала насмешки в соцсетях (видео)

Старший лейтенант россии, якобы уничтожил три боевых машины ВСУ и более 15 "боевиков"

Украинцы не перестают удивляться абсурдной пропаганде российских властей, которая продолжает рассказывать о якобы героических поступках своих солдат, отправившихся на так называемую военную "спецоперацию" в Украину.

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Так, на своей странице в соцсети украинский военнослужащий и блогер Анатолий Штефан (Штирлиц) рассказал о "героизме" очередного российского воина, уроженца Белгородской области, который якобы самостоятельно уничтожил три боевых машин украинских вооруженных сил, а также позицию снайпера. Во время боя танк, где находился россиянин, подбили четырьмя снарядами из гранатомета, однако он не сдался, а продолжил бой, якобы ликвидировав 15 украинских военных, чем сорвал их наступление на российские позиции.

"Читая ежедневно "героические подвиги" ружское зольдатен, я не перестаю ржать. Но досадно понимать, какую дичь нам в детстве впаривала в школе пропаганда ", — говорится в тексте публикации "Штирлица".

В комментариях под публикацией пользователи сети саркастически насмехаются над "подвигами" россиянина, уговаривая, "на наших глазах начали писать новую героическую историю россии"

Реакция пользователей сети

В россии так называемый "герой" уже стал звездой. О его "подвигах" в Украине написало много пропагандистских изданий и даже сняли "мотивирующее" видео:

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Ранее "Телеграф" сообщал, как российская пропаганда издала очередной фейк о Кадырове, бойцы которого систематически снимают постановочные видео о псевдобоев в украинских городах и выкладывают их в сеть.