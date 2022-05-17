Укр

Ведет россию вслед за кораблем: песков насмешил людей словами о путине (видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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дмитрий песков и кровавый диктатор россии Новость обновлена 17 мая 2022, 12:25
дмитрий песков и кровавый диктатор россии

российское руководство уверено, что действия президента поддерживает вся страна

Официальный представитель кремля дмитрий песков заявил, что кровавый лидер россии владимир путин "знает, куда ведет страну" и подчеркнул, что убежден в успешном завершении так называемой "спецоперации" в Украине.

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Об этом он сказал во вторник, 17 мая, во время очередной пресс-конференции на форуме "Новые горизонты", — пишут росСМИ.

"Наш президент знает, куда он ведет нашу страну, мы все видим, каков политический консенсус и уровень поддержки у нашего президента – его поддерживает вся страна", – заявил пресс-секретарь российского лидера.

В своей речи песков также отметил, что путина поддерживают все поколения россиян, включая молодежь.

В сети заявление кремлевского спикера вызвало незаурядный шквал эмоций у пользователей. К обсуждению речи российского представителя присоединились как украинцы, так и жители страны, которая якобы поддерживает своего лидера.

В частности, украинцы саркастически подчеркивают, что находящимся на землях Украины россиянам путь только один — вслед за российским кораблем. Некоторые отмечают якобы испуганный внешний вид пескова, мол, довольно трудно убедить население в том, во что сам не очень веришь.

В то же время несколько граждан рф отмечают, что им с "вовой не по пути" и просят передать кровавому лидеру путину, что россияне идти туда, куда ведет их президент, не хотят.

Реакция пользователей сети на заявление пескового
Реакция пользователей сети на заявление пескового

Ранее "Телеграф" сообщал, как пресс-секретарь москвы дмитрий песков прокомментировал позицию кровавого диктатора россии пути о многострадальной мариупольской "Азовстали".

Теги:
#Война #Спецоперация #Владимир Путин #Дмитрий Песков