российское руководство уверено, что действия президента поддерживает вся страна

Официальный представитель кремля дмитрий песков заявил, что кровавый лидер россии владимир путин "знает, куда ведет страну" и подчеркнул, что убежден в успешном завершении так называемой "спецоперации" в Украине.

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Об этом он сказал во вторник, 17 мая, во время очередной пресс-конференции на форуме "Новые горизонты", — пишут росСМИ.

"Наш президент знает, куда он ведет нашу страну, мы все видим, каков политический консенсус и уровень поддержки у нашего президента – его поддерживает вся страна", – заявил пресс-секретарь российского лидера.

В своей речи песков также отметил, что путина поддерживают все поколения россиян, включая молодежь.

В сети заявление кремлевского спикера вызвало незаурядный шквал эмоций у пользователей. К обсуждению речи российского представителя присоединились как украинцы, так и жители страны, которая якобы поддерживает своего лидера.

В частности, украинцы саркастически подчеркивают, что находящимся на землях Украины россиянам путь только один — вслед за российским кораблем. Некоторые отмечают якобы испуганный внешний вид пескова, мол, довольно трудно убедить население в том, во что сам не очень веришь.

В то же время несколько граждан рф отмечают, что им с "вовой не по пути" и просят передать кровавому лидеру путину, что россияне идти туда, куда ведет их президент, не хотят.

Реакция пользователей сети на заявление пескового

Ранее "Телеграф" сообщал, как пресс-секретарь москвы дмитрий песков прокомментировал позицию кровавого диктатора россии пути о многострадальной мариупольской "Азовстали".