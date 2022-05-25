Набирать людей на войну в Украине путинцам будет еще проще: принят закон

На военную службу по контракту будут брать россиян до 50 лет

российская госдума сразу в трех чтениях поддержала новый закон об отмене возрастного ограничения для военной службы по контракту.

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Об этом в среду, 25 мая, пишут росСМИ, отмечая, что соответствующий документ был внесен на рассмотрение палаты депутатами "единой россии" еще 20 мая.

Так, согласно тексту пояснительной записки, российский закон предусматривает возможность заключить первый договор на прохождение военной службы в россии гражданами в возрасте от 18 до 40 лет. Иностранцев будут принимать на службу в возрасте 18-30 лет.

Кроме того, авторами законопроекта предложено исключить возрастную границу для граждан рф трудоспособного возраста.

Также отмечается, что для применения высокоточного оружия, использования современного вооружения и военной техники россии нужны высокопрофессиональные специалисты, получающие соответствующий опыт лишь в возрасте 40-45 лет.

Стоит отметить, что позже заместитель главы министерства обороны россии уточнил, что заключить первый контракт для прохождения военной службы россияне смогут до 50 лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский президент владимир путин подписал новый указ, согласно которому жители Херсонской и Запорожской областей имеют право получить гражданство россии по упрощенной системе.