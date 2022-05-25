Набирати людей на війну в Україні путінцям буде ще простіше: ухвалено закон

На військову службу за контрактом братимуть росіян до 50 років

російська держдума відразу в трьох читаннях підтримала новий закон щодо відміни вікового обмеження для військової служби за контрактом.

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Про це у середу, 25 травня, пишуть росЗМІ, відзначаючи, що відповідний документ було внесено на розгляд палати депутатами "єдиної росії" ще 20 травня.

Так, згідно з текстом пояснювальної записки, російський закон передбачає можливість укласти перший контракт на проходження військової служби у рф громадянами у віці від 18 до 40 років. Іноземців братимуть на службу у віці 18-30 років.

Окрім того, автрами законопроєкту запропоновано виключити вікову межу для громадян рф працездатного віку.

Також зазначається, що задля "застосування високоточної зброї", використання сучасного озброєння та військової техніки росії потрібні "високопрофесійні фахівці", які отримують відповідний досвід у віці 40-45 років.

Варто відзначити, що пізніше заступник глави міністерства оборони росії уточнив, що укласти перший контракт для проходження військової служби росіяни зможуть до 50 років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський президент володимир путін підписав новий указ, згідно з яким жителі Херсонської та Запорізької областей мають право отримати громадянство рф за спрощеною системою.