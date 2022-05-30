В россии "патриоткам" предлагают силиконовую грудь с триколором и камуфляжем (видео)

Хирург-изобретатель убежден, что "российскую культуру" отменить нельзя

В российской федерации даже понятие "патриотизм" имеет очень специфическое проявление – один из пластических хирургов придумал цветные силиконовые импланты для увеличения груди. Женщинам предлагают на выбор два цвета: "камуфляж" и "триколор", а инновацию назвали крайне красноречиво "Росгрудь".

Соответствующее видео появилось на Instagram-странице пластического хирурга Евгения Добрейкина, который и является автором экспериментальных "патриотических" имплантов. Мужчина намерен реализовать технологию чуть ли не по всему миру, конечно же, если на "Росгрудь" будет спрос.

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Свою инновацию пластический хирург предлагает "настоящим модницам", которые будут носить импланты с российской символикой под сердцем и гордиться своей страной. При этом врач уверен, что по этому пути пойдут все ценители красоты в мире.

"Патриотические" силиконовые импланты предлагают женщинам в россии

"Если мы соберем достаточно отзывов, нашу технологию можно будет реализовать полномасштабно в россии, а позже и по всему миру. Этот "мир" сейчас пытается "закенселить" нас, но российскую культуру отменить нельзя, потому что мы, русские — художники и изобретатели, по нашему пути пойдут все ценители красоты в мире", — написал Добрейкин в анонсе своего изобретения.

К слову, рекламировать крашеные силиконовые импланты позвали "настоящую русскую красавицу", воспользовавшуюся предложением хирурга и вставившую себе "Росгрудь" с триколором. Женщина говорит, что она чувствует себя патриоткой на 100%.

В то же время паблик "По ту сторону новостей" отмечает, что инициатива врача — это лишь маркетинговый ход, чтобы о его клинике больше начали говорить: "Если зайти на его сайт в раздел "пластика груди", то такой услуги вы там не найдете . Вирусный ролик размещен только в социальных сетях на странице пластического хирурга".

Пользователи сети совсем не разделяют восторга от "Росгруди". В Twitter российскую инновацию нещадно раскритиковали, отметив, что изобретателю, как и модели в его рекламе, не хватает "Росмозга". Кстати, такое "изобретение" ему предложили найти.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский хирург с передовой рассказал, как россияне мучают украинцев — массово поступают люди без рук, ног и с осколками в груди.