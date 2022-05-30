В росії "патріоткам" пропонують силіконові груди з триколором та камуфляжем (відео)

Хірург-винахідник переконаний, що "російську культуру" скасувати не можна

У російській федерації навіть поняття "патріотизм" має дуже специфічні прояви — один з пластичних хірургів вигадав кольорові силіконові імпланти для збільшення грудей. Жінкам пропонують на вибір два кольори: "камуфляж" та "триколор", а інновацію назвали вкрай промовисто "Росгруди".

Відповідне відео з'явилося на Instagram-сторінці пластичного хірурга Євгена Добрєйкіна, який і є автором експериментальних "патріотичних" імплантів. Чоловік має намір реалізувати технологію ледь не по всьому світу, звісно ж, якщо на "Росгруди" буде попит.

Оперативно про головне читайте у нашому Telegram

Свою інновацію пластичний хірург пропонує "справжнім модницям", які носитимуть імпланти з російською символікою під серцем і пишатимуться своєю країною. При цьому лікар впевнений, що таким шляхом підуть всі поціновувачі краси у світі.

"Патріотичні" силіконові імпланти пропонують жінкам у росії

"Якщо ми зберемо достатньо відгуків, нашу технологію можна буде реалізувати повномасштабно в росії, а пізніше і по всьому світу. Цей "світ" зараз намагається "закенселити" нас, але російську культуру скасувати не можна, тому що ми, російські — художники та винахідники, нашим шляхом підуть усі цінителі краси у світі", — написав Добрєйкін в анонсі свого винаходу.

До слова, рекламувати фарбовані силіконові імпланти покликали "справжню російську красуню", яка скористалася пропозицією хірурга і вставила собі "Росгруди" з триколором. Жінка каже, що вона відчуває себе патріоткою на всі 100%.

У той же час паблік "По той бік новин" зазначає, що ініціатива лікаря — це лише маркетинговий хід, щоб про його клініку якнайбільше почали говорити: "Якщо зайти на його сайт у розділ "пластика грудей", то такої послуги ви там не знайдете. Вірусний ролик розміщений лише в соціальних мережах на сторінці пластичного хірурга".

Користувачі мережі зовсім не поділяють захвату від "Росгрудей". У Twitter російську інновацію нещадно розкритикували, зазначивши, що винахіднику, як і моделі в його рекламі, бракує "Росмізків". До речі, такий "винахід" йому запропонували віднайти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український хірург з передової розповів, як росіяни мучать українців — масово надходять люди без рук, ніг і з осколками в грудях.