Убитый в Украине россиянин поехал на войну, чтобы заработать на "пластику" лица: как отреагировали украинцы

По российским данным, оккупант погиб 19 мая в Харьковской области

В конце мая в российской деревне Большой Сабск (Ленинградская область) похоронили 21-летнего Антона Федосеева, который в составе оккупационной армии приехал воевать в Украину. Солдат пошел на службу по контракту, так как хотел насобирать денег на пластическую операцию, чтобы исправить врожденный дефект носа, но вместо того домой вернулся в цинковом гробу.

Как сообщает "Север.Реалии", Федосеев получил травму носа при рождении, и с детства мечтал накопить денег, чтобы ее исправить. Однако поскольку место, где он родился, большими перспективами похвастаться не могло, то достигать мечты он отправился в армию.

Отмечается, что родился он в многодетной семье, отца не стало еще в 2004 году, а мать после этого часто злоупотребляла спиртным. Парень закончил местное училище и получил права тракториста, однако работу найти не успел, а родственники говорят, что и не мог.

"На местных фермах и так толком не платят, да еще и задерживают деньги. Конечно, он пытался найти хоть какую-то стабильность, вот и подписал контракт, хотя мы все его отговаривали. Когда Антону предложили ехать в Украину, он, как я поняла, еще мог отказаться. Но он всегда говорил: "Я же не трус", вот и согласился", — сказала его сестра Алена Федулова.

В последний раз ей удалось поговорить с братом 10 мая, когда тот похвастался хорошей зарплатой. Кроме того, она сообщила, что тот всегда стеснялся своей внешности и хотел заработать на "пластику".

В украинском сегменте сети эта история особой жалости не вызвала. Многие пользователи указали на то, что россиянин согласился убивать мирных жителей Украины только потому, что ему нужны были деньги.

Как сообщалось ранее, глава комитета госдумы рф по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов объяснил, почему в россии не публикуют данных о своих убитых. По его словам, это все потому что армия рф якобы "практически перестала нести потери".