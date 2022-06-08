В россии "страшно отомстили" посольству США

Чем аргументировано такое решение москвичей пока неизвестно

В столице россии завершилось голосование по выбору названия для площади, рядом с которой находится посольство США. Согласно данным портала "Активный гражданин", в рамках которого происходило голосование, основная масса жителей москвы решила назвать территорию вблизи американского посольства площадью "донецкой народной республики".

Как сообщают росСМИ, за этот вариант проголосовали 44,69% всех опрошенных респондентов. Также отмечается, что во время голосования жителей предупреждали о том, что если выбор большинства граждан упадет именно на этот вариант, руководство города подберет еще одну площадь или улицу для присвоения названия в честь "лднр".

Отметим, что название выбиралось для площади, расположенной на перекрестке улицы Конюшковской и Большого Девятинского переулка.

Территория, получившая новое название

В общей сложности участие в голосовании приняли 278 тысяч 684 зарегистрированных пользователей.

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Стоит отметить, что на данный момент точно неизвестно, почему выбор москвичей пал именно на такое название, ведь во время проведения голосования они свое решение не аргументировали. Очевидно, таким образом, россияне решили отомстить Соединенным Штатам Америки за введенные против российской федерации санкции.

Ранее "Телеграф" сообщал, что несколькими днями ранее страны Европейского Союза ввели против страны-агрессора еще один жесткий санкционный пакет. Однако ЕС все же решил пойти на уступки одному из путинских приспешников и не стал вводить персональные ограничения против Патриарха Кирилла.