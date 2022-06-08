У росії "страшно помстилися" посольству США

Чим аргументоване таке рішення москвичів наразі невідомо

У столиці росії завершилось голосування щодо вибору назви для площі, поряд із якою знаходиться посольство США. Згідно з даними порталу "Активний громадянин", в рамках якого відбувалося голосування, переважна більшість жителів москви вирішили назвати територію поблизу американського посольства площею "донецької народної республіки".

Як повідомляють росЗМІ, за цей варіант проголосували 44,69% усіх опитаних респондентів. Також зазначається, що під час голосування жителів попереджали про те, що якщо вибір більшості громадян паде саме на цей варіант, то керівництво міста підбере ще одну площу або вулицю для присвоєння назви на честь "лднр".

Відзначимо, що назва обиралася для площі, яка розташована на перехресті вулиці Конюшківської та Великого Дев'ятинського провулка.

Територія, яка отримала нову назву

Загалом участь у голосуванні прийняли 278 тисяч 684 зареєстрованих користувачів.

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Варто відзначити, що наразі достеменно невідомо, чому вибір москвичів впав саме на таку назву, адже під час проведення голосування вони своє рішення не аргументували. Вочевидь, таким чином росіяни вирішили помститися Сполученим Штатам Америки за впроваджені проти російської федерації санкції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кількома днями раніше країни Європейського Союзу впровадили проти країни-агресора ще один жорсткий санкційний пакет. Проте ЄС все ж вирішив піти на поступки одному з путінських поплічників і не став вводити персональних обмежень проти Патріарха Кирила.