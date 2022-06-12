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"Перечень мировых держав": список стран, которые поздравили путина с днем россии насмешил сеть

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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владимир путин Новость обновлена 12 июня 2022, 22:12
владимир путин

В сети показали список стран, которые поздравили россию с государственным праздником

В воскресенье, 12 июня, россияне отмечают день россии, однако в этом году желающих их поздравить оказалось не так-то уж и много.

Как сообщает журнал "Холод" в своем телеграм-канале, в 2022 году лишь 10 лидеров стран мира отправили российскому диктатору владимиру путину поздравления.

К ним относятся:

  • Северная Корея;
  • Беларусь;
  • Туркменистан;
  • Армения;
  • Азербайджан;
  • Кыргызстан;
  • ОАЭ;
  • Кувейт;
  • Саудовская Аравия;
  • Никарагуа.

"Не поздравила даже Эритрея", — говорится в комментарии издания.

В сети же это восприняли с юмором.

Стоит отметить, что своеобразное "поздравление" также обнародовал в своем Твиттер глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, который пожелал россии "поражения в агрессивной войне против Украины, отказа от имперских амбиций и построения современного, демократического и правового государства".

А вот наиболее ярко с "праздником" поздравил российский МИД, который обнародовал в своих соцсетях изображение, со скрытыми угрозами в сторону стран Запада и НАТО. Впрочем, в сети "грозный" пост восприняли со смехом, а также с критикой подхода россиян к ведению дипломатии.

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#Россия