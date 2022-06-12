"Перелік світових держав": список країн, які привітали путіна з днем росії насмішив мережу

У мережі показали список країн, які привітали росію із державним святом

У неділю, 12 червня, росіяни відзначають день росії, проте цього року охочих їх привітати виявилося не так вже й багато.

Як повідомляє журнал "Холод" у своєму телеграм-каналі, у 2022 році лише 10 лідерів країн світу відправили російському диктатору володимиру путіну привітання.

До них відносяться:

Північна Корея;

Білорусь;

Туркменістан;

Вірменія;

Азербайджан;

Киргизстан;

ОАЕ;

Кувейт;

Саудівська Аравія;

Нікарагуа.

"Не привітала навіть Еритрея", — йдеться у коментарі видання.

У мережі це сприйняли з гумором.

Варто зазначити, що своєрідне "вітання" також оприлюднив у своєму Твіттер глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс, який побажав росії "поразки в агресивній війні проти України, відмови від імперських амбіцій та побудови сучасної, демократичної та правової держави".

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А ось найбільш яскраво зі "святом" привітало російське МЗС, яке оприлюднило у своїх соцмережах зображення, із прихованими погрозами у бік країн Заходу та НАТО. Втім, у мережі "грізний" пост сприйняли зі сміхом, а також із критикою підходу росіян до ведення дипломатії.