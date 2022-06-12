"Перелік світових держав": список країн, які привітали путіна з днем росії насмішив мережу
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У мережі показали список країн, які привітали росію із державним святом
У неділю, 12 червня, росіяни відзначають день росії, проте цього року охочих їх привітати виявилося не так вже й багато.
Як повідомляє журнал "Холод" у своєму телеграм-каналі, у 2022 році лише 10 лідерів країн світу відправили російському диктатору володимиру путіну привітання.
До них відносяться:
- Північна Корея;
- Білорусь;
- Туркменістан;
- Вірменія;
- Азербайджан;
- Киргизстан;
- ОАЕ;
- Кувейт;
- Саудівська Аравія;
- Нікарагуа.
"Не привітала навіть Еритрея", — йдеться у коментарі видання.
У мережі це сприйняли з гумором.
Варто зазначити, що своєрідне "вітання" також оприлюднив у своєму Твіттер глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс, який побажав росії "поразки в агресивній війні проти України, відмови від імперських амбіцій та побудови сучасної, демократичної та правової держави".
А ось найбільш яскраво зі "святом" привітало російське МЗС, яке оприлюднило у своїх соцмережах зображення, із прихованими погрозами у бік країн Заходу та НАТО. Втім, у мережі "грізний" пост сприйняли зі сміхом, а також із критикою підходу росіян до ведення дипломатії.