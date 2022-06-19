В россии собирают "трудовой десант" студентов для оккупированных территории Украины: детали

Инициатива исходит от правительства Новосибирской области

Российским студентам начали предлагать поработать учителями на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщает местное издание "Тайга.Инфо", соответствующие сообщения появились в студенческих чатах Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ).

В сообщении студентам предлагают отправиться в "командировку" в Запорожскую и Херсонскую области для проведения подготовки к учебному процессу, а также проведения воспитательной работы с детьми.

Отмечается, что инициатива исходит от Минобразования Новосибирской области, а в качестве контакта дают номер телефона бывшего директора одной из вечерних школ Новосибирска, который в настоящее время преподает в НГПУ.

Там ищут преподавателей "по всем предметам" на август-октябрь, а также предлагают зарплату в размере 7 тысяч рублей в сутки и сохранение основной работы, кроме того положена компенсация расходов на трансфер и проживание.

В сети же по этому поводу началось бурное обсуждение.

Как сообщалось ранее, на оккупированных территориях россиян не особо любят. Так в сети появилось видео, как один из местных подростков в Мариуполе сорвал российский флаг, а затем выбросил его на территории заброшенного здания.