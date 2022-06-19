Мариуполь — это Украина: смелый подросток показал, как в городе относятся к россии (видео)

Оккупантов в Мариуполе не любят

Подросток из Мариуполя наглядно показал, как в оккупированном городе относятся к россии.

Как видно на видео, которое появилось в телеграм-канале советника мера Мариуполя Петра Андрющенко, парень снял российский флаг и выбросил его на территории заброшенного здания.

"Оккупированные территории — это Украина. Не забывайте об этом", — сказал подросток.

Осторожно на видео присутствует нецензурная лексика!

"Золотые слова Мариупольского Героя. Гордимся нашей молодежью. Гордимся мариупольцами, которые, несмотря ни на что, сопротивляются", — прокомментировал поступок парня Андрющенко.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе оккупанты открыли "пункт помывки" для местного населения, которые представляют собой душевые без перегородок, но зато с громкоговорителями, вещающими российскую пропаганду. Кроме того, в городе было запрещено говорить на украинском языке, а "последствиями" пугают даже детей.

Также в городе плохая ситуация с санитарией — горы мусора лежат просто вдоль улиц, что вызывает угрозу серьезной экологической и эпидемиологической катастрофы.