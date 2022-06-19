Маріуполь — це Україна: сміливий підліток показав, як у місті ставляться до росії (відео)
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Окупантів у Маріуполі не люблять
Підліток із Маріуполя наочно показав, як в окупованому місті ставляться до росії.
Як видно на відео, яке з’явилося у телеграм-каналі радника міського голови Петра Андрющенка, хлопець зняв російський прапор та викинув його на території занедбаної будівлі.
"Окуповані території — це Україна. Не забувайте про це", — сказав підліток.
Обережно на відео є нецензурна лексика!
"Золоті слова Маріупольського Героя. Пишаємось нашою молоддю. Пишаємось маріупольцями, що попри все чинять опір", — прокоментував вчинок хлопця Андрющенка.
Як повідомлялося раніше, в Маріуполі окупанти відкрили "пункт помивки" для місцевого населення, які є душовими без перегородок, зате з гучномовцями, які ведуть мовлення російської пропаганди. Крім того, у місті було заборонено говорити українською мовою, а "наслідками" лякають навіть дітей.
Також у місті погана ситуація із санітарією — гори сміття лежать просто вздовж вулиць, що викликає загрозу серйозної екологічної та епідеміологічної катастрофи.