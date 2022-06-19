У росії збирають "трудовий десант" студентів для окупованих територій України: деталі

Ініціатива походить від уряду Новосибірської області

Російським студентам почали пропонувати попрацювати вчителями на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Як повідомляє місцеве видання "Тайга.Інфо", відповідні повідомлення з’явилися у студентських чатах Новосибірського державного педагогічного університету (НДПУ).

У повідомленні студентам пропонують вирушити у "відрядження" до Запорізької та Херсонської області для проведення підготовки до навчального процесу, а також проведення виховної роботи з дітьми.

Наголошується, що ініціатива походить від Міносвіти Новосибірської області, а як контакт дають номер телефону колишнього директора однієї з вечірніх шкіл Новосибірська, який в цей час викладає в НДПУ.

Там шукають викладачів "з усіх предметів" на серпень-жовтень, а також пропонують зарплату у розмірі 7 тисяч рублів на добу та збереження основної роботи, крім того, автори оголошення обіцяють компенсацію витрат на трансфер та проживання.

У мережі ж із цього приводу розпочалося бурхливе обговорення.

Як повідомлялося раніше, на окупованих територіях росіян не дуже люблять. Так у мережі з’явилося відео, як один із місцевих підлітків у Маріуполі зірвав російський прапор, а потім викинув його на території занедбаної будівлі.