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У росії збирають "трудовий десант" студентів для окупованих територій України: деталі

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Новосибірський державний педагогічний університет Новина оновлена 19 червня 2022, 21:53
Новосибірський державний педагогічний університет

Ініціатива походить від уряду Новосибірської області

Російським студентам почали пропонувати попрацювати вчителями на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Як повідомляє місцеве видання "Тайга.Інфо", відповідні повідомлення з’явилися у студентських чатах Новосибірського державного педагогічного університету (НДПУ).

У повідомленні студентам пропонують вирушити у "відрядження" до Запорізької та Херсонської області для проведення підготовки до навчального процесу, а також проведення виховної роботи з дітьми.

Наголошується, що ініціатива походить від Міносвіти Новосибірської області, а як контакт дають номер телефону колишнього директора однієї з вечірніх шкіл Новосибірська, який в цей час викладає в НДПУ.

Там шукають викладачів "з усіх предметів" на серпень-жовтень, а також пропонують зарплату у розмірі 7 тисяч рублів на добу та збереження основної роботи, крім того, автори оголошення обіцяють компенсацію витрат на трансфер та проживання.

У мережі ж із цього приводу розпочалося бурхливе обговорення.

Як повідомлялося раніше, на окупованих територіях росіян не дуже люблять. Так у мережі з’явилося відео, як один із місцевих підлітків у Маріуполі зірвав російський прапор, а потім викинув його на території занедбаної будівлі.

Теги:
#Україна #Росія #Херсонська область #Запорізька область #Новосибірськ