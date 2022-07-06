У границы под Белгородом обстреляли авто пограничников рф - во всем обвиняют Украину

В результате обстрела один человек погиб

В россии пропагандисты заявили, что на территории Белгородской области пограничники якобы подверглись нападению со стороны Украины.

Как сообщает российский Телеграмм-канал SHOT, один автомобиль, в котором находился служащий, неизвестные расстреляли из стрелкового оружия и гранатомета, а на другое транспортное средство якобы сбросили бомбу.

В россии отмечают, что первая машина с пограничником двигалась недалеко от украинской границы, примерно в 400 метрах от нее, когда по ней был открыт огонь. Также отмечается, что в результате обстрела один человек получил смертельные ранения, а еще трое госпитализированы в медицинское учреждение с травмами разной степени тяжести.

"Во втором уазике, на который была совершена атака с квадрокоптера, было двое. Они не пострадали. Повредило только машину", — отмечается в тексте Телеграмм-канала.

Следует отметить, что позже появилась еще одна версия обстрела. Как сообщил российский Mash, полевой пункт российских пограничников в районе села Красная Яруга Белгородской области якобы атаковали украинские ДРГ.

Согласно предварительной информации, огонь был якобы открыт с большого расстояния. Стреляли, вероятно, из винтовки Barrett M82. В результате полученного ранения один из росслуживых скончался.

После личный состав обстреляли из АГС-17 "Пламя". Ранения получили еще несколько работников.

Отметим также, что в Украине информацию об обстреле еще не прокомментировали.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сети появилось очередное видео, опровергающее российскую пропаганду и обвинение украинских Вооруженных сил в обстреле Донецкой области.