Элитные войска Путина бегут из Украины – не спасают даже пытки и посадки в СИЗО

Сотни российских военнослужащих бегут из Украины, за что подвергаются травле и наказаниям

Несколько сотен российских контрактников из числа уроженцев республики Бурятия за последние несколько дней подали обращения об отказе воевать в Украине. Об этом в эфире телемарафона FreeДом сообщила глава фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова. По ее словам, первые 150 подобных отказников уже даже успели самолетом прибыть домой в Бурятию.

Вернувшимся домой очень повезло, ведь как пишет "Медиазона", многих подобных отказников силой пытаются заставить отказаться от намерения "дезертировать" и продолжить участие в боевых действиях против Украины.

Как пишет издание, в его распоряжении есть аудиозапись, на которой российские контрактники Илья Каминский, Алдар Дылыков, Владимир Мальков, Андрей Мартынов, Сергей Арсенов, Виктор Дурных и Николай Васильев рассказывают, что ждет тех, кто пытается отказаться от участия в "спецоперации". Все выше перечисленные ранее подали рапорта об отказе воевать.

"Угрожали за рапорта, говорили, что в ППД (пункт постоянной дислокации — МЗ) никто не попадет, приезжал начальник военно-следственного отдела по Днепропетровской и Херсонской области. Говорили, что создали штурм-отряд под Луганском, и после СИЗО-1 отправляют всех туда", — передает издание слова одного из военных.

СИЗО-1, о котором упоминают контрактники – это место, куда таких "отказников" группами от 8 до 10 человек отправляют на "перековку", расположено под Луганском, на базе реабилитационного центра. Приказ об отправке военных в СИЗО отдает замкомандующего по военно-политической работе, а начальник военно-следственного отдела уже на месте принуждает отказников писать объяснительные и заявления о готовности воевать дальше.

Сами рапорта, по словам контрактников, никто не рассматривал, их просто рвали или оставляли без движения.

Любопытно, что, как пишет "Медиазона", все 7 контрактников служат в воинской части №32364, а это 11-я гвардейская десантно-штурмовая бригада ВС РФ, то есть гвардия и элита армии Путина. База воинской части расположена в республике Бурятия, в поселке Сосновый Бор рядом со столицей Бурятии – Улан-Удэ.

То есть даже "элитные" части оккупантов значительно потеряли боевой дух и просто не желают сражаться с ВСУ.

Как утверждает "Медиазона", как минимум 77 военнослужащих из этой бригады написали рапорта об отказе продолжать воевать, вероятная причина этому – огромные потери воинской части.

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Бурятские гвардейцы-десантники не единственные, кто бегут из Украины после столкновений с ВСУ. Так, The Moscow Times рассказало о 300 военных из Дагестана, отказавшихся воевать и самовольно уехавших из Украины из-за проблем с обмундированием и вооружением. По словам одного из правозащитников, некоторые солдаты вернулись в Дагестан с обмороженными конечностями, и им пришлось "срезать почерневшее мясо".

Речь идет о 136-й гвардейской мотострелковой бригаде, расквартированной в городе Буйнакске где военнослужащих встретили как дезертиров. В итоге часть вернувшихся военных уволилась, а часть "под давлением родственников и местных властей" вернулась в Украину.

Надо сказать, что попадающие в плен российские военные часто пытаются заявить, что не хотели воевать против Украины и их заставили, но это не спасает их от справедливого наказания.