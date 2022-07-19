Сигаретный дым помешал почувствовать трупный запах

Практически в самом центре столице россии Москве жильцы коммунальной квартиры несколько лет прожили в одной квартире с трупом.

Как сообщают российские СМИ, неожиданную находку обнаружили в соседней комнате жители коммуналки на улице Земляной Вал. Отмечается, что 71-летний пенсионер Николай Николаевич перестал выходить из комнаты еще в 2014 году.

Жильцы полагали, что он уехал к родственникам в Курскую область и не вернулся, однако когда один из них оперся на двери его комнаты, то прогнившая щеколда открылась и показала им, где на самом деле находился пенсионер.

Отмечается, что к тому времени тело старика уже полностью высохло. Трупной вони жильцы не чувствовали, так как запах перебивал обильный сигаретный дым.

Также известно, что тело мужчины было обнаружено 14 июля, правоохранители не обнаружили следов насильственной смерти, а эксперты установили, что смерть наступила в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности.

"Значит пока на всех федеральных тв-каналах Рашки нацики 8 лет дамбили Бомбас, то в Москве жильцы коммуналки так были увлечены новостями про Украину, что 8 лет не замечали труп соседа", — отреагировал на новость бывший украинский нардеп Борислав Береза.

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Как известно, человеческая жизнь в россии не является особой ценностью и иногда на странные поступки идут даже родственники убитых в Украине солдат. Так на днях российская пропаганда выпустила сюжет, как в Саратовской области семья ликвидированного в Украине военного на "гробовые" купила автомобиль "Лада" и на камеру похвасталась этим.