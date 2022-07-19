Сигаретний дим перешкодив відчути трупний запах

Майже в самому центрі столиці росії Москві мешканці комунальної квартири кілька років прожили в одній квартирі з трупом.

Як повідомляють російські ЗМІ, несподівану знахідку виявили у сусідній кімнаті жителі комуналки на вулиці Земляний Вал. Зазначається, що 71-річний пенсіонер Микола Миколайович перестав виходити з кімнати ще 2014 року.

Мешканці вважали, що він поїхав до родичів у Курську область і не повернувся, проте коли один із них сперся на двері його кімнати, то клямка, що прогнила, відкрилася і показала їм, де насправді перебував пенсіонер.

Зазначається, що на той час тіло старого вже повністю висохло. Трупного запаху мешканці не відчували, бо запах перебивав багатий сигаретний дим.

Також відомо, що тіло чоловіка було виявлено 14 липня, правоохоронці не виявили слідів насильницької смерті, а експерти встановили, що смерть настала внаслідок гострої серцево-судинної недостатності.

"Значить поки на всіх федеральних тв-каналах рашки нацики 8 років дамбілі Бомбас, то в Москві мешканці комуналки так були захоплені новинами про Україну, що 8 років не помічали труп сусіда", — відреагував на новину колишній український нардеп Борислав Береза.

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