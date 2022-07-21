"Не будь ботаником": странный совет путина российскому школьнику озадачил сеть

Диктатору очень сложно далось слово "программирование"

Российский диктатор владимир путин по видеосвязи пообщался со школьниками, участвовавшими в конкурсе "Большая перемена" и дал одному из парней странный совет.

Фрагмент его выступления привела спикер оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш в своем твиттер. На видео видно, что российский диктатор, запинаясь, дает совет одному из участников конкурса.

"Знаешь, что я хотел бы посоветовать… лучше не советовать, ты сам разберешься. Но вот какие мысли приходят в голову. Не бросай бальные танцы. Занимаясь программированием и шахматами, а это очень интересные сферы деятельности, и первое и второе, но не превращайся в "ботаника". Будь разносторонним человеком", — сказал путин.

Примечательно, что путин несколько раз запнулся, пытаясь выговорить слово "программирование".

"путин и его представления о работе с молодежью", — подписала пост Ярмыш.

Пользователи сети тоже не стали молчать по поводу происходящего.

Как сообщалось ранее, пользователи сети отметили, что путин во время визита в Иран заметно прихрамывал, хоть и старался не подавать виду, будто что-то идет не так. Кроме того, еще больше вопросов вызвало поведение левой руки диктатора.