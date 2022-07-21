"Не будь ботаником": странный совет путина российскому школьнику озадачил сеть
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 174
Диктатору очень сложно далось слово "программирование"
Российский диктатор владимир путин по видеосвязи пообщался со школьниками, участвовавшими в конкурсе "Большая перемена" и дал одному из парней странный совет.
Фрагмент его выступления привела спикер оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш в своем твиттер. На видео видно, что российский диктатор, запинаясь, дает совет одному из участников конкурса.
"Знаешь, что я хотел бы посоветовать… лучше не советовать, ты сам разберешься. Но вот какие мысли приходят в голову. Не бросай бальные танцы. Занимаясь программированием и шахматами, а это очень интересные сферы деятельности, и первое и второе, но не превращайся в "ботаника". Будь разносторонним человеком", — сказал путин.
Примечательно, что путин несколько раз запнулся, пытаясь выговорить слово "программирование".
"путин и его представления о работе с молодежью", — подписала пост Ярмыш.
Пользователи сети тоже не стали молчать по поводу происходящего.
Как сообщалось ранее, пользователи сети отметили, что путин во время визита в Иран заметно прихрамывал, хоть и старался не подавать виду, будто что-то идет не так. Кроме того, еще больше вопросов вызвало поведение левой руки диктатора.