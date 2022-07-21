"Не будь ботаніком": дивна порада путіна російському школяру спантеличила мережу

Диктатору дуже складно далося слово "програмування"

Російський диктатор володимир путін по відеозв’язку поспілкувався зі школярами, які брали участь у конкурсі "Велика зміна" і дав одному з хлопців дивну пораду.

Фрагмент його виступу привела спікер опозиціонера Олексія Навального Кіра Ярмиш у своєму твіттері. На відео видно, що російський диктатор, запинаючись, дає пораду одному з учасників конкурсу.

"Знаєш, що я хотів би порадити… краще не радити, ти сам розберешся. Але ось які думки спадають на думку. Не кидай бальні танці. Займайся програмуванням і шахами, а це дуже цікаві сфери діяльності, і перше і друге, але не перетворюйся у "ботаніка". Будь різнобічною людиною", — сказав путін.

Примітно, що путін кілька разів затнувся, намагаючись вимовити слово "програмування".

"путін та його уявлення про роботу з молоддю", — підписала посаду Ярмиш.

Користувачі мережі теж не стали мовчати щодо того, що відбувається.

Як повідомлялося раніше, користувачі мережі зазначили, що путін під час візиту до Ірану помітно накульгував, хоч і намагався не подавати виду, ніби щось йде не так. Крім того, ще більше питань викликала поведінка лівої руки диктатора.