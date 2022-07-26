Российский Геленджик страдает от непогоды: последствия "апокалипсиса" показали на фото и видео

По улицам плавают камни и мусор, сливные канализации полностью забиты

Утром 26 июля один из городов соседней россии снова страдал от непогоды. Мощный ливень обрушился на Геленджик, в результате чего там выпало около 9 мм осадков. Дождь подтопил улицы и размыл песок на пляжах. В настоящее время в городе работают представители экстренных служб, чтобы ликвидировать последствия стихии.

В местных Телеграмм-каналах распространяются фото и видео последствий залпового ливня, который длился всего один час — с 7 по 8 утра. Как рассказывают здешние жители, обильный дождь мгновенно затопил ливневую канализацию из-за подтопленных обнаружили уже привычные для Геленджика участки: пересечение улиц Ленина и Островского, часть набережной по улице Островского. Кроме того, стихия принесла беду и на частные территории. Пострадавших в результате происшествия нет.

Последствия непогоды в Геленджике

Как сообщают в администрации города, в настоящее время мониторингом уровня рек занимаются сотрудники ГО и ЧС с помощью 20 гидропостов, установленных на водных объектах, также им помогают небезразличные жители. Пока ситуация контролируемая.

Кроме того, известно, что на территории пляжей "Спортивный", "Центральный" и "Дельфин" частично размыло песок, а по городу плавают мусор и камни, которые пытаются утилизировать работники коммунальных служб.

Также отмечается, что на Толстом мысе зафиксировано появление смерча. На сушу он не выходил и распался в акватории Черного моря.

Ранее "Телеграф" сообщал, как дождливое ненастье обрушилось на российский курортный городок Сочи, где, в результате мощных осадков, по улицам плавали автомобили.