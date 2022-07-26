Російський Геленджик потерпає від негоди: наслідки "апокаліпсису" показали на фото і відео

По вулицях плаває каміння та сміття, зливні каналізації повністю забиті

Уранці 26 липня одне з міст сусідньої росії знову потерпало від негоди. Потужна злива обрушилася на Геленджик, в результаті чого там випало близько 9 мм опадів. Дощ підтопив вулиці та розмив пісок на пляжах. Зараз у місті працюють представники екстрених служб, аби ліквідувати наслідки стихії.

У місцевих Телеграм-каналах ширяться фото та відео наслідків залпової зливи, яка тривала всього лише одну годину — з 7 по 8 ранку. Як розповідають тутешні жителі, рясний дощ миттєво затопив зливову каналізацію через що підтопленими виявили вже звичні для Геленджика ділянки: перетин вулиць Леніна та Островського, частина набережної по вулиці Островського. Крім того, стихія принесла біду і у приватні території. Постраждалих в результаті надзвичайної події немає.

Наслідки негоди у Геленджику

Як повідомляють в адміністрації міста, наразі моніторингом рівня річок займаються співробітники ГО та НС за допомогою 20 гідропостів, встановлених на водних об'єктах, також їм допомагають небайдужі жителі. Наразі ситуація контрольована.

Крім того, відомо, що на території пляжів "Спортивний", "Центральний" та "Дельфін" частково розмило пісок, а по місту плаває сміття та каміння, яке намагаються утилізувати працівники комунальних служб.

Також зазначається, що на Толстому мисі зафіксовано появу смерчу. На сушу він не виходив і розпався в акваторії Чорного моря.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як дощова негода обрушилася на російське курортне містечко Сочі, де, в результаті потужних опадів, вулицями плавали автомобілі.