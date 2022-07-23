Змиває в море: російський курорт Сочі другий день заливає потужними зливами (відео)

Негода не заважає людям пробиватись пляжі навіть через охорону

Російський курорт Сочі, який менш ніж два тижні тому затопило так, що довелось вмикати сирену тривоги, знову змиває. Як повідомляють місцеві ЗМІ, у місті другий день ідуть потужні зливи, які перетворили вулиці міста на річки. Людей просять не купатись у морі через погані погодні умови.

Як пише телеграм-канал "Улюблений Сочі", всього за дві години в кінці доби 22 липня у Лазарівському районі міста випало 89 мм опадів. Під’їзди будинків затоплювало на 5 сантиметрів, а підвали – на 30 см. Заливає автошляхи, місцями потік такий сильний, що змиває машини. Рівень води піднявся у річках Годлі, Західний Дагомис та Лоо.

Разом з тим місцеві пабліки повідомляють, що відпочивальники, попри попередження, виходять на пляжі. Місцями навіть конфліктують для цього з охороною, яка намагається їх не пропускати. Хоча над морем поблизу уже помітили смерчі. Синоптики попереджають, що небезпека їх утворення збережеться сьогодні протягом дня.

Як повідомляв "Телеграф", днями сильна злива з градом накрила і Київ. Вулиці залило водою, втім, до катастрофічних наслідків, як у росії, це не призвело – рівень води швидко знизився природним шляхом.